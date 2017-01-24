Павлюченкова проиграла Винус Уильямс в четвертьфинале Australian Open

Американка Винус Уильямс обыграла Анастасию Павлюченкову в четвертьфинале Australian Open в двух сетах - 6:4, 7:6 (7:3). Матч длился 1 час 50 минут. В полуфинале Уильямс встретится с победительницей пары Кок Вандевэй (США) - Гарбинье Мугуруса (Испания).
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 36 260 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Уильямс В. (США) - ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - 6:4, 7:6 (7:3)
Айртон
Да, хламок отсеяли окончательно. Остались все достойные, как в мужской сетке, так и в женской.)
07:46
Thomas_Boy
Пилюльки работают.
07:42
GerychZ ✯
Вот что пилюли животворящие делают. Ждем фармакологический финал двух мавров..)
07:30
Айртон
Лёгкая прогулка для Винус.)) Даже не напрягалась, самый проходной матч для неё на всём турнире.)) Поздравления Винус с блестящим результатом, и ждём суперполуфинал с Коко!)) Американская школа тенниса рулит!))
07:29
staerswimmer23
что-то чмока под разными никами отписывается, а теперь чмока айртон на выход
07:24
Тополь-М
Уепин, ты когда вылетишь?
06:07
Новоуепинни
Павлюченкова в 1/4 это уже недоразумение. Если б в полуфинал пролезла - это вообще был бы природный катаклизм )) Хорошо что тетя Вилли ее на место осадила, Павлюченкова до нее еще не доросла и не дорастет )) Шлак повылетал, остались нормальные дамы - Мугуруса, Конта, Коко ))
05:47
Bee
Несмотря на свое не слишком спортивное телосложение, Павлюченкова вполне приличная теннисистка: владеет почти всеми ударами, неплохо двигается, терпимо подает. Сегодня Венус ей давала массу шансов, но после каждого брейка она сливала свою подачу. Это чистая психология. Нет чемпионского менталитета. Жаль, вполне мола проходить в полуфинал. А Венус, конечно, молодец. 20 лет в туре и играть в полуфинале мейджора, на такое способны единицы.
05:34