Павлюченкова проиграла Винус Уильямс в четвертьфинале Australian Open

Американка Винус Уильямс обыграла Анастасию Павлюченкову в четвертьфинале Australian Open в двух сетах - 6:4, 7:6 (7:3). Матч длился 1 час 50 минут. В полуфинале Уильямс встретится с победительницей пары Кок Вандевэй (США) - Гарбинье Мугуруса (Испания).

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Уильямс В. (США) - ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - 6:4, 7:6 (7:3)