Павлюченкова проиграла Стосур во втором круге Roland Garros

Австралийка Саманта Стосур обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову во втором круге Roland Garros. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:2, 7:6(7:1).
Следующей соперницей Стосур станет испанка Гарбинье Мугуруса, которая в другом матче победила француженку Фиону Ферро – 6:4, 6:3.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 39 197 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Саманта Стосур (Австралия) – Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 30) – 6:2, 7:6(7:1)
Магдалена Рыбарикова (Словакия, 19) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 6:2, 6:4
Элисе Мертенс (Бельгия, 16) – Хизер Уотсон (Великобритания) – 6:3, 6:4
Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) – Фиона Ферро (Франция, WC) – 6:4, 6:3
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Ник Украина
Ник Украина вопрос. Зачем было так выкладываться и терять силы в днищенском турнире накануне РГ ? Чтобы в 1-2 круге гарроса вылететь ?? 20:29 26 мая
14:21