13:57 | Теннис — "Большой шлем"

Павлюченкова проиграла Стосур во втором круге Roland Garros

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Австралийка Саманта Стосур обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову во втором круге Roland Garros. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:2, 7:6(7:1).

Следующей соперницей Стосур станет испанка Гарбинье Мугуруса, которая в другом матче победила француженку Фиону Ферро – 6:4, 6:3.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Саманта Стосур (Австралия) – Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 30) – 6:2, 7:6(7:1)

Магдалена Рыбарикова (Словакия, 19) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 6:2, 6:4

Элисе Мертенс (Бельгия, 16) – Хизер Уотсон (Великобритания) – 6:3, 6:4

Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) – Фиона Ферро (Франция, WC) – 6:4, 6:3
 

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2018/11/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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Ник Украина

Ник Украина вопрос. Зачем было так выкладываться и терять силы в днищенском турнире накануне РГ ? Чтобы в 1-2 круге гарроса вылететь ?? 20:29 26 мая

14:21

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