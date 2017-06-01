Павлюченкова проиграла Сепеде Ройг во втором круге Roland Garros

Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла во втором круге Roland Garros-2017 Веронике Сепеде Ройг из Парагвая со счетом 6:7 (4:7), 6:2, 4:6.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Сепеде Ройг (Парагвай) – ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 16) – 7:6 (7:4), 2:6, 6:4
shpasic
хаха, бараночка от Кис - открыли третий десятой вылетов, бгг))
22:32
rusfed 2.0
А Старший TUE-Брат до сих пор в игре. На днях европ.сми писАли об ЭПО нового поколения, который не ловится никак
22:13
RusSuck
Лидеры есть.) 4-5 претенденток, которые и разыграют титул.) Остальные - массовка.))
22:11
Czechplayer
Присутствие Шараповой ничего бы не изменило. С трудом вериться, что она чем-то выделялась бы от других главных фаворитов. Сейчас в женском теннисе не хватает лидера, безусловно. В общем, ничего страшного в этом нет, во многом даже интереснее.
22:06
rusfed 2.0
На женскую сетку без слез не взглянешь. Как выжженная трава после Преднизолонового Брата. Жаль, что Мартина Хингис не играет одиночки - она бы правила здесь безраздельно. Маша, скорее возвращайся
22:00
Czechplayer
tryam ___ дно не дно, но разгромный счет говорит о том, что парагвайка играть умеет
21:45
RusSuck
Все четверо должны отлетать в следующем круге.)) Если без сенсаций обойдётся.))
21:42
diskmen
Без Шараповой сам турнир становится не интересным.Любопытно , а кто из россиян последним покинет турнир.Я думаю скорее всего это будет Кузнецова .
21:39
RusSuck
.
21:38
RusSuck
Настенька вчера разузнала где в Париже вкусные роллы продают.)) Ей сейчас не до тенниса.))
21:37
tryam
Шафаржова дно сейчас, у кого она выиграла лучше скажи....и в этой встречи она ничего не сделала, просто перекидывала мячик, а наша доярка пуляла в сетку
21:37
Czechplayer
Зря вы так о Сепеде Ройг. Она Шафаржову легко обыграла в 1-м круге (6:1, 6:4)
21:36
alexzander
Скоро порадуемся поражению Танзанийской доярки)!
21:35
tryam
Как на таком уровне можно так играть со слабейшей соперницей? пулять все мячи в сетку?? впереди были такие перспективы, но королеве водокачки видимо не нужны ни очки не титулы не деньги. БЕЗДАРНО сыграла
21:30
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
Парагвайке слить --- это надо умудриться.....
21:29
RusSuck
А вот и ставка дня!)) Ахахах.)) Продавщица Сельпо была обречена изначально.))
21:29