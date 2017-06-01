21:26 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Павлюченкова проиграла Сепеде Ройг во втором круге Roland Garros

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Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла во втором круге Roland Garros-2017 Веронике Сепеде Ройг из Парагвая со счетом 6:7 (4:7), 6:2, 4:6.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Сепеде Ройг (Парагвай) – ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 16) – 7:6 (7:4), 2:6, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2017/11/

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КОММЕНТАРИИ (16)
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shpasic

хаха, бараночка от Кис - открыли третий десятой вылетов, бгг))

22:32

rusfed 2.0

А Старший TUE-Брат до сих пор в игре. На днях европ.сми писАли об ЭПО нового поколения, который не ловится никак

22:13

RusSuck

Лидеры есть.) 4-5 претенденток, которые и разыграют титул.) Остальные - массовка.))

22:11

Czechplayer

Присутствие Шараповой ничего бы не изменило. С трудом вериться, что она чем-то выделялась бы от других главных фаворитов. Сейчас в женском теннисе не хватает лидера, безусловно. В общем, ничего страшного в этом нет, во многом даже интереснее.

22:06

rusfed 2.0

На женскую сетку без слез не взглянешь. Как выжженная трава после Преднизолонового Брата. Жаль, что Мартина Хингис не играет одиночки - она бы правила здесь безраздельно. Маша, скорее возвращайся

22:00

Czechplayer

tryam ___ дно не дно, но разгромный счет говорит о том, что парагвайка играть умеет

21:45

RusSuck

Все четверо должны отлетать в следующем круге.)) Если без сенсаций обойдётся.))

21:42

diskmen

Без Шараповой сам турнир становится не интересным.Любопытно , а кто из россиян последним покинет турнир.Я думаю скорее всего это будет Кузнецова .

21:39

RusSuck

.

21:38

RusSuck

Настенька вчера разузнала где в Париже вкусные роллы продают.)) Ей сейчас не до тенниса.))

21:37

tryam

Шафаржова дно сейчас, у кого она выиграла лучше скажи....и в этой встречи она ничего не сделала, просто перекидывала мячик, а наша доярка пуляла в сетку

21:37

Czechplayer

Зря вы так о Сепеде Ройг. Она Шафаржову легко обыграла в 1-м круге (6:1, 6:4)

21:36

alexzander

Скоро порадуемся поражению Танзанийской доярки)!

21:35

tryam

Как на таком уровне можно так играть со слабейшей соперницей? пулять все мячи в сетку?? впереди были такие перспективы, но королеве водокачки видимо не нужны ни очки не титулы не деньги. БЕЗДАРНО сыграла

21:30

АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР

Парагвайке слить --- это надо умудриться.....

21:29

RusSuck

А вот и ставка дня!)) Ахахах.)) Продавщица Сельпо была обречена изначально.))

21:29