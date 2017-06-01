Павлюченкова проиграла Сепеде Ройг во втором круге Roland Garros

Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла во втором круге Roland Garros-2017 Веронике Сепеде Ройг из Парагвая со счетом 6:7 (4:7), 6:2, 4:6.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Сепеде Ройг (Парагвай) – ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 16) – 7:6 (7:4), 2:6, 6:4