19:21 | Теннис — "Большой шлем"

Павлюченкова победила Херцог. Во второй круг Roland Garros вышли 4 россиянки из 8

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Россиянка Анастасия Павлюченкова победила Полону Херцог в первом круге Roland Garros. Ее соперницей во втором круге станет Саманта Стосур.

Таким образом, во второй круг турнира пробилась ровно половина российских теннисисток: четыре из восьми. Барьер первого круга, помимо Павлюченковой, преодолели Мария Шарапова, Екатерина Макарова и Дарья Касаткина.

В первом круге уступили Елена Веснина, Наталья Вихлянцева, Екатерина Александрова и Светлана Кузнецова.

Париж (Франция) 

Турнир "Большого шлема" Roland Garros 

Общий призовой фонд 39 197 000 евро 

Открытые корты, грунт 

Женщины 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 30) - Полона Херцог (Словения) - 6:4, 7:6 (7:1)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2018/11/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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rusfed 2.0

Вымучила

19:33

diskmen

Еле еле душа в теле.Дмитриева аж распереживалась за Настю.Только бы не 3 сет.

19:31

Алехандрохорс

Настя молодцом. Есть 6 матч подряд. Заслуженно. Дальше из россиянок прошли лучшие на грунте здесь и сейчас. Жду продолжения банкета.

19:29

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