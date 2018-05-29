Павлюченкова победила Херцог. Во второй круг Roland Garros вышли 4 россиянки из 8

Россиянка Анастасия Павлюченкова победила Полону Херцог в первом круге Roland Garros. Ее соперницей во втором круге станет Саманта Стосур.
Таким образом, во второй круг турнира пробилась ровно половина российских теннисисток: четыре из восьми. Барьер первого круга, помимо Павлюченковой, преодолели Мария Шарапова, Екатерина Макарова и Дарья Касаткина.
В первом круге уступили Елена Веснина, Наталья Вихлянцева, Екатерина Александрова и Светлана Кузнецова.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 39 197 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 30) - Полона Херцог (Словения) - 6:4, 7:6 (7:1)
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rusfed 2.0
Вымучила
19:33
diskmen
Еле еле душа в теле.Дмитриева аж распереживалась за Настю.Только бы не 3 сет.
19:31
Алехандрохорс
Настя молодцом. Есть 6 матч подряд. Заслуженно. Дальше из россиянок прошли лучшие на грунте здесь и сейчас. Жду продолжения банкета.
19:29