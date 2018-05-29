Павлюченкова победила Херцог. Во второй круг Roland Garros вышли 4 россиянки из 8

Россиянка Анастасия Павлюченкова победила Полону Херцог в первом круге Roland Garros. Ее соперницей во втором круге станет Саманта Стосур.

Таким образом, во второй круг турнира пробилась ровно половина российских теннисисток: четыре из восьми. Барьер первого круга, помимо Павлюченковой, преодолели Мария Шарапова, Екатерина Макарова и Дарья Касаткина.

В первом круге уступили Елена Веснина, Наталья Вихлянцева, Екатерина Александрова и Светлана Кузнецова.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 30) - Полона Херцог (Словения) - 6:4, 7:6 (7:1)