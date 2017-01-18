04:33 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Павлюченкова переиграла Вихлянцеву во втором круге Austalian Open

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Российский теннисистка Анастасия Павлюченкова взяла верх над соотечественницей Натальей Вихлянцевой в матче второго круга Australian Open в двух сетах – 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 19 минут. Следующей соперницей Павлюченковой будет украинка Элина Свитолина, переигравшая американку Джулию Боузрап.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 24) – ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 6:2, 6:2

Свитолина (Украина, 11) – Боузрап (США) – 6:4, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/2017/11/

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