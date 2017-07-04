Павлюченкова не смогла выйти во второй круг Уимблдона, имея семь матчболов

Россиянка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти во второй круг Уимблдона. В первом круге она проиграла австралийке Арине Родионовой. Добавим, что у Павлюченковой было семь матчболов.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Родионова Ар. (Австралия, Q) - ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 16) - 3:6, 7:6 (8:6), 9:7
Кирстя (Румыния) - Бертенс (Голландия, 23) - 7:6 (7:4), 7:5
Маттек-Сэндз (США, WC) - Линетт (Польша) - 1:6, 6:2, 6:3
Вандевэй (США, 24) - Бартель (Германия) - 7:5, 6:2
Рыбарикова (Словакия) - Никулеску (Румыния) - 6:4, 6:1
tryam
Дно самое что ни на есть дно, балласт.
16:24