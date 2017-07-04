Павлюченкова не смогла выйти во второй круг Уимблдона, имея семь матчболов

Россиянка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти во второй круг Уимблдона. В первом круге она проиграла австралийке Арине Родионовой. Добавим, что у Павлюченковой было семь матчболов.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Родионова Ар. (Австралия, Q) - ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 16) - 3:6, 7:6 (8:6), 9:7

Кирстя (Румыния) - Бертенс (Голландия, 23) - 7:6 (7:4), 7:5

Маттек-Сэндз (США, WC) - Линетт (Польша) - 1:6, 6:2, 6:3

Вандевэй (США, 24) - Бартель (Германия) - 7:5, 6:2

Рыбарикова (Словакия) - Никулеску (Румыния) - 6:4, 6:1