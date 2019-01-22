10:42 | Теннис — "Большой шлем"

Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал Australian Open

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Россиянка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, проиграв американке Дэниэлл Коллинз - 6:2, 5:7, 1:6.

За выход в финал Коллинз поборется с победительницей матча Петра Квитова (Чехия) - Эшли Барти (Австралия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Дэниэлл Коллинз (США) - Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2:6, 7:5, 6:1

 

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/2019/11/

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