Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал Australian Open

Россиянка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, проиграв американке Дэниэлл Коллинз - 6:2, 5:7, 1:6.
За выход в финал Коллинз поборется с победительницей матча Петра Квитова (Чехия) - Эшли Барти (Австралия).
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 44 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Дэниэлл Коллинз (США) - Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2:6, 7:5, 6:1
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