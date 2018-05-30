Павлюченкова и Стосур вышли во второй круг Roland Garros в парном разряде

Россиянка Анастасия Павлюченкова в паре с австралийкой Самантой Стосур обыграли голландку Лесли Керкхове и представительницу Белоруссии Лидию Морозову в первом круге Открытого чемпионата Франции. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:4.

Их следующими соперницами станут победительницы встречи Людмила Киченок/Леся Цуренко – Андреа Сестини-Главачкова/Барбора Стрыцова.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА/Саманта Стосур (Россия/Австралия) – Лесли Керкхове/Лидия Морозова (Голландия/Белоруссия) – 6:3, 6:4