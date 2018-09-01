Павлюченкова и Севастова - в третьем круге US Open в паре

Россиянка Анастасия Павлюченкова и латвийка Анастасия Севастова вышли в третий круг US Open в парном разряде. Дуэт взял верх над словачками Викторией Кузьмовой и Магдаленой Рыбариковой.

В третьем круге Павлюченковой и Севастовой будут противостоять американки Кэролайн Доулхайд и Кристина Макхэйл.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 53 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Второй круг

Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА/Анастасия Севастова (Россия/Латвия) - Виктория Кузьмова/Магдалена Рыбарикова (Словакия) - 4:6, 7:6 (7:1), 7:6 (7:4)