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Павлюченкова и Родина сыграют друг с другом в первом круге Australian Open

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В Мельбурне состоялась жеребьевка основной сетки Australian Open в женском одиночном разряде. По результатам жеребьевки россиянки Анастасия Павлюченкова и Евгения Родина сыграют друг с другом в первом круге.

Дарья Касаткина сразится с Пэн Шуай, Ирина Хромачева сыграе с Сораной Кирстей, Светлана Кузнецова померяется силами с Марианой Дуке-Марино, Екатерина Макарова сыграет с соотечественницей Екатериной Александровой. Другая россиянка – Елена Веснина – узнает свою соперницу по итогам квалификации.

Первый номер мирового рейтинга и действующая победительница турнира Ангелик Кербер сыграет с Лесей Цуренко. Соперница Серены Уильямс – Белинда Бенчич.

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Материалы REN-TV

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