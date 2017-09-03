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23:47 3 сентября | ТЕННИС — "Большой шлем"

Павлюченкова и Младенович проиграли Юнянь и Хингис в третьем круге US Open


Россиянка Анастасия Павлюченкова и француженка Кристина Младенович в двух сетах уступили представительнице Тайваня Чань Юнянь и швейцарке Мартине Хингис в третьем круге парного разряда US Open.

В следующем раунде соперницами опытной Хингис и ее напарницы могут стать еще одна представительница России Дарья Касаткина и теперь выступающая за Австралию Дарья Гаврилова. Если им удастся обыграть Чань Хаочин из Тайваня и китаянку Чжан Шуай.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Третий круг

Чань Юнянь/Хингис (Тайвань/Швейцария, 2) – Младенович/ПАВЛЮЧЕНКОВА (Франция/Россия, 13) – 6:4, 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/2017/12/

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