Павлюченкова и Гаврилова проиграли в третьем круге парного разряда Roland Garros

Россиянка Анастасия Павлюченкова и австралийка Дарья Гаврилова в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции в парном разряде в двух сетах проиграли Эшли Бэрти и Кэйси Деллакуа из Австралии. Встреча закончилась со счетом 6:7 (2:7), 4:6.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Парный разряд
Третий круг
Бэрти/Деллакуа (Австралия) - Гаврилова/ПАВЛЮЧЕНКОВА (Австралия/Россия) - 7:6 (7:2), 6:4
Дополнительная информация
http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2017/12/%E2%80%8B/