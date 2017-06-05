Павлюченкова и Гаврилова проиграли в третьем круге парного разряда Roland Garros

Россиянка Анастасия Павлюченкова и австралийка Дарья Гаврилова в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции в парном разряде в двух сетах проиграли Эшли Бэрти и Кэйси Деллакуа из Австралии. Встреча закончилась со счетом 6:7 (2:7), 4:6.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Третий круг

Бэрти/Деллакуа (Австралия) - Гаврилова/ПАВЛЮЧЕНКОВА (Австралия/Россия) - 7:6 (7:2), 6:4