Патрик Муратоглу: "Отсутствие Серены Уильямс - лучшая новость для Шараповой"

Патрик Муратоглу, тренер Серены Уильямс, высказал мнение, что отсутствие американки в сетке US Open – лучшая новость для Марии Шараповой. Многолетняя первая ракетка мира Уильямс-младшая пропускает турнир в Нью-Йорке из-за беременности, в пятницу у нее родилась дочка.

– Когда Мария заявляется на турнир, лучшая для нее новость – отсутствие Серены, – приводит NY Post слова Муратоглу. – Серена лучше играет в теннис. Она лучшая за всю историю. Она побеждает уже много лет и не только Шарапову.

Отметим, что счет личных встреч 35-летней Уильямс и 30-летней Шараповой 19:2 в пользу американки.