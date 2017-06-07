Пабло Карреньо Буста: "Сложно играть с Надалем, когда беспокоит боль"

Испанец Пабло Карреньо Буста отметил, что из-за боли не мог продолжать игру с соотечественником Рафаэлем Надалем в четвертьфинале Roland Garros-2017. Он отказался от борьбы во втором сете.

– Я почувствовал боль, и мне было очень неудобно подавать, – цитирует AFP Карреньо Бусту. – А играть против Надаля в таких условиях очень сложно. Старался не форсировать игру, действовать аккуратно, но продолжать не смог. Турнир в целом оцениваю положительно. Я впервые прошел в четвертьфинал турнира "Большого шлема". По пути обыграл Раонича, Димитрова.