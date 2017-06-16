Остапенко выиграла приз "Прорыв месяца"

WTA на своем официальном сайте опубликовал итоги голосования болельщиков в номинации "Прорыв месяца". По итогам мая победительницей стала латвийская теннисистка Елена Остапенко, выигравшая Roland Garros.

За нее проголосовали 60 процентов пользователей, на второй месте представительница Парагвая Вероника Сепеде-Ройг – 33 процента, на третьем месте Онс Жабер – 5 процентов.

Напомним, что Остапенко в финале Roland Garros обыграла румынку Симону Халеп и впервые в карьере завоевала трофей "Большого шлема". Спортсменка из Латвии поднялась на четвертое место в рейтинге чемпионской гонки WTA.