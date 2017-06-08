Остапенко – первая "несеяная" финалистка Roland Garros за 34 года

Елена Остапенко, обыграв Тимеа Бачински, стала первой "несеяной" финалисткой женского Roland Garros с 1983 года. Тогда в решающий матч пробилась югославка Мима Яушовец, уступившая Крис Эверт.

20-летняя представительница Латвии оказалась всего лишь пятой "несеяной" теннисисткой, вышедшей в финал турнира "Большого шлема", начиная с 2001 года, когда в "посев" стали попадать 32 спортсменки. На Australian Open подобное удавалось Серене Уильямс в 2007 году и Жюстин Энен в 2010-м, на US Open – Ким Клийстерс в 2009-м и Роберте Винчи в 2015-м. Стоит отметить, что Энен и Клийстерс попадали на успешные для себя турниры, получив wild card. (Кирилл БУРДАКОВ)