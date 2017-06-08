18:43 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Остапенко обыграла Бачински и впервые вышла в финал Roland Garros

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Латвийская теннисистка Елена Остапенко обыграла Тимеа Бачински (7:6 (7:4), 3:6, 6:3) в полуфинале Roland Garros. Для 20-летний спортсменки это будет первый финал турнира в Париже. В решающем матче она встретится с победителем пары Симона ХалепКаролина Плишкова, их встреча состоится сегодня.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Полуфинал

Остапенко (Латвия) – Бачински (Швейцария, 30) – 7:6 (7:4), 3:6, 6:3

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Boleijj protiv

Женский теннис на столько деградировал, что неудивительно было бы если турнир БШ выиграла какая-нибудь 303 ракетка, пора это убожество закрывать, смотреть соревнование лузеров никому неинтересно.

18:47