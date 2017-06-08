Остапенко обыграла Бачински и впервые вышла в финал Roland Garros

Латвийская теннисистка Елена Остапенко обыграла Тимеа Бачински (7:6 (7:4), 3:6, 6:3) в полуфинале Roland Garros. Для 20-летний спортсменки это будет первый финал турнира в Париже. В решающем матче она встретится с победителем пары Симона Халеп – Каролина Плишкова, их встреча состоится сегодня.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Полуфинал

Остапенко (Латвия) – Бачински (Швейцария, 30) – 7:6 (7:4), 3:6, 6:3