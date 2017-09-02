Остапенко насмешила Касаткину рукопожатием. Видео

Елена Остапенко из Латвии после поражения от россиянки Дарьи Касаткиной в третьем круге US Open отказалась поздравить соперницу с победой. Латвийка после матча не стала жать руку российской теннисистке, чем вызвала у той лишь улыбку.
Напомним, что это уже не первый случай, когда Остапенко отказывается жать руку сопернице после поражения.
Grand Slam champion Ostapenko didn't disappoint with the handshake. #Kasatkina pic.twitter.com/bM6QxPaElE– Ashish Jena (@ashishjena94) 2 сентября 2017 г.
Boleijj protiv
Достала эта латышская выскочка, все правильные русские в Латвии болеют против украинской еврейки.
22:20
rusfed 2.0
Чё-т я не понял наброс на вентилятор. Пожала ж. Не совсем цеременно, но руку для рукопожатия подала
22:20