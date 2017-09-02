Остапенко насмешила Касаткину рукопожатием. Видео

Елена Остапенко из Латвии после поражения от россиянки Дарьи Касаткиной в третьем круге US Open отказалась поздравить соперницу с победой. Латвийка после матча не стала жать руку российской теннисистке, чем вызвала у той лишь улыбку.

Напомним, что это уже не первый случай, когда Остапенко отказывается жать руку сопернице после поражения.