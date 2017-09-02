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22:14 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Остапенко насмешила Касаткину рукопожатием. Видео

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Елена Остапенко из Латвии после поражения от россиянки Дарьи Касаткиной в третьем круге US Open отказалась поздравить соперницу с победой. Латвийка после матча не стала жать руку российской теннисистке, чем вызвала у той лишь улыбку.

Напомним, что это уже не первый случай, когда Остапенко отказывается жать руку сопернице после поражения. 

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Boleijj protiv

Достала эта латышская выскочка, все правильные русские в Латвии болеют против украинской еврейки.

22:20

rusfed 2.0

Чё-т я не понял наброс на вентилятор. Пожала ж. Не совсем цеременно, но руку для рукопожатия подала

22:20