Остапенко и Возняцки вышли во второй круг US Open

Латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла во второй круг US Open, победив Ализе Корне из Франции. Победительница Roland Garros-2017 еще ни разу не доходила в Открытом чемпионате США дальше третьего круга.
Также во второй круг пробилась вторая ракетка турнира Каролин Возняцки, которая победила Саманту Стосур.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 53 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Тэйлор Таунсенд (США) - Аманда Анисимова (США, WC) - 3:6, 6:4, 6:3
Ван Яфань (Китай) - Анна Шмидлова (Словакия) - 6:1, 3:6, 6:4
Елена Остапенко (Латвия, 10) - Андреа Петкович (Германия) - 6:4, 4:6, 7:5
Юханна Ларссон (Швеция) - Ализе Корне (Франция) - 4:6, 6:3, 6:2
Каролин Возняцки (Дания, 2) - Саманта Стосур (Австралия) - 6:3, 6:2