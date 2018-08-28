Остапенко и Возняцки вышли во второй круг US Open

Латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла во второй круг US Open, победив Ализе Корне из Франции. Победительница Roland Garros-2017 еще ни разу не доходила в Открытом чемпионате США дальше третьего круга.

Также во второй круг пробилась вторая ракетка турнира Каролин Возняцки, которая победила Саманту Стосур.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 53 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Тэйлор Таунсенд (США) - Аманда Анисимова (США, WC) - 3:6, 6:4, 6:3

Ван Яфань (Китай) - Анна Шмидлова (Словакия) - 6:1, 3:6, 6:4

Елена Остапенко (Латвия, 10) - Андреа Петкович (Германия) - 6:4, 4:6, 7:5

Юханна Ларссон (Швеция) - Ализе Корне (Франция) - 4:6, 6:3, 6:2

Каролин Возняцки (Дания, 2) - Саманта Стосур (Австралия) - 6:3, 6:2