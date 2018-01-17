Елена Остапенко из Латвии победила китаянку Дуань Инин во втором круге Australian Open. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:3, 3:6, 6:4. Далее 7-я сеяная сыграет с победительницей матча Мона Бартель (Германия) – Анетт Контавейт (Эстония).
В другой встрече голландка Кики Бертенс одержала победу над американкой Николь Гиббс и теперь сыграет с датчанкой Каролин Возняцки.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Остапенко (Латвия, 7) – Дуань Инин (Китай) – 6:3, 3:6, 6:4
Бертенс (Голландия, 30) – Гиббс (США) – 7:6 (7:3), 6:0
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dmitriynuh1884
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
15:04
shpasic
Кики на классе.)) сэкономила силы, чтобы польскую датчанку вынести))
11:35