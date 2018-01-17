Остапенко и Бертенс – в третьем круге Australian Open

Елена Остапенко из Латвии победила китаянку Дуань Инин во втором круге Australian Open. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:3, 3:6, 6:4. Далее 7-я сеяная сыграет с победительницей матча Мона Бартель (Германия) – Анетт Контавейт (Эстония).

В другой встрече голландка Кики Бертенс одержала победу над американкой Николь Гиббс и теперь сыграет с датчанкой Каролин Возняцки.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Остапенко (Латвия, 7) – Дуань Инин (Китай) – 6:3, 3:6, 6:4

Бертенс (Голландия, 30) – Гиббс (США) – 7:6 (7:3), 6:0