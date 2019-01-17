Осака вышла в третий круг Australian Open

Японка Наоми Осака пробилась в третий круг турнира "Большого шлема" Australian Open. В матче второго раунда она обыграла представительницу Словении Тамару Зиданшек - 6:2, 6:4. Поединок продолжался 1 час 6 минут.

В следующем круге Осака встретится с представительницей Тайваня Се Шувэй.

В другом матче дня представительница Китая Чжан Шуай обыграла чешку Кристину Плишкову - 6:3, 7:5.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Наоми Осака (Япония, 4) - Тамара Зиданшек (Словения) - 6:2, 6:4

Чжан Шуай (Китай) - Кристина Плишкова (Чехия) - 6:3, 7:5

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