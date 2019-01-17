Осака вышла в третий круг Australian Open

Японка Наоми Осака пробилась в третий круг турнира "Большого шлема" Australian Open. В матче второго раунда она обыграла представительницу Словении Тамару Зиданшек - 6:2, 6:4. Поединок продолжался 1 час 6 минут.
В следующем круге Осака встретится с представительницей Тайваня Се Шувэй.
В другом матче дня представительница Китая Чжан Шуай обыграла чешку Кристину Плишкову - 6:3, 7:5.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 44 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Наоми Осака (Япония, 4) - Тамара Зиданшек (Словения) - 6:2, 6:4
Чжан Шуай (Китай) - Кристина Плишкова (Чехия) - 6:3, 7:5
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