Осака вышла в полуфинал US Open, отдав Цуренко всего два гейма

20-летняя японка Наоми Осака вышла в полуфинал Открытого чемпионата США, переиграв Лесю Цуренко из Украины – 6:1, 6:1. Матч продолжался всего 57 минут. Осака заработала 12 активно выигранных очков. Она впервые в карьере оказалась в полуфинале турнира "Большого шлема" и сыграет с победительницей матча между Карлой Суарес Наварро и Мэдисон Кис.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 53 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Наоми Осака (Япония, 20) – Леся Цуренко (Украина) – 6:1, 6:1