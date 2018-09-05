Осака вышла в полуфинал US Open, отдав Цуренко всего два гейма

20-летняя японка Наоми Осака вышла в полуфинал Открытого чемпионата США, переиграв Лесю Цуренко из Украины – 6:1, 6:1. Матч продолжался всего 57 минут. Осака заработала 12 активно выигранных очков. Она впервые в карьере оказалась в полуфинале турнира "Большого шлема" и сыграет с победительницей матча между Карлой Суарес Наварро и Мэдисон Кис.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 53 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Наоми Осака (Япония, 20) – Леся Цуренко (Украина) – 6:1, 6:1