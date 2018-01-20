Осака вышла в 1/8 финала Australian Open, победив Барти

Японка Наоми Осака пробилась в 1/8 финала Australian Open. В матче третьего круга она победила австралийку Эшли Барти – 6:4, 6:2. Следующей соперницей Осаки будет румынка Симона Халеп. Напомним, ранее японка победила россиянку Елену Веснину.

В другой встрече чешка Барбора Стрыцова обыграла американку Бернарду Перу и теперь сыграет со своей соотечественницей Каролиной Плишковой.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Осака (Япония) – Барти (Австралия, 18) – 6:4, 6:2

Стрыцова (Чехия, 20) – Пера (США, LL) – 6:2, 6:2