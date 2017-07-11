Организаторы Уимблдонского турнира объяснили, почему матч Джоковича не перенесли на другой корт

Организаторы Уимблдонского турнира объяснили, почему не стали переносить матч четвертого круга между французом Адрианом Маннарино и сербом Новаком Джоковичем на освободившийся Центральный корт. Встреча не состоялась сегодня на первом корте из-за встречи Рафаэль Надаль – Жиль Мюллер, которая продлилась почти пять часов. Матч Джокович – Маннарино начнется завтра в 14.00 по московскому времени.

– Безопасность всех посетителей Уимблдона превыше всего, – говорится в сообщении. – Поэтому предпочтительнее было, чтобы матч прошел на первом корте, как и было запланировано.

Когда стало понятно, что это невозможно, было принято решение не переносить матч на Центральный корт из-за количества зрителей, находившихся в тот момент на Уимблдоне.

В 20.30 на территории было около 30 тысяч человек. Это стало бы проблемой с точки зрения безопасности. Обоим теннисистам объяснили, что рациональнее будет отложить матч на вторник. Он начннтся в полдень на Центральном корте.