18:03 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Организаторы Roland Garros: "У нас есть время подумать, получит ли Шарапова wild card"

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Организаторы Roland Garros-2017 могут предоставить Марии Шараповой wild-card для участия в турнире. Roland Garros пройдет с 22 мая по 11 июня.

– Список теннисистов, которые получают wild card, определяется за 15 дней до старта турнира. Так что у нас есть время подумать, получит ли Шарапова wild card, – рассказали ТАСС в пресс-службе соревнований.

Вчера Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил дисквалификацию пятикратной победительницы турниров "Большого шлема" с 24 до 15 месяцев, она сможет вернуться на корт 26 апреля 2016 года.

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http://tass.ru/sport/3680864

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Айртон

Зато Чакветадзе уже сказала, что дадут.))

18:27

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