Организаторы Roland Garros: "У нас есть время подумать, получит ли Шарапова wild card"

Организаторы Roland Garros-2017 могут предоставить Марии Шараповой wild-card для участия в турнире. Roland Garros пройдет с 22 мая по 11 июня.

– Список теннисистов, которые получают wild card, определяется за 15 дней до старта турнира. Так что у нас есть время подумать, получит ли Шарапова wild card, – рассказали ТАСС в пресс-службе соревнований.

Вчера Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил дисквалификацию пятикратной победительницы турниров "Большого шлема" с 24 до 15 месяцев, она сможет вернуться на корт 26 апреля 2016 года.