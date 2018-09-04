Определились все четвертьфиналисты US Open. Дальше – без Федерера

Стали известны все участники 1/4 финала US Open в мужском одиночном разряде. Последним в восьмерку сильнейших на американском турнире "Большого шлема" вошел австралиец Джон Миллмэн – 55-я ракетка мира обыграл занимающего вторую строчку в рейтинге ATP швейцарца Роджера Федерера (3:6, 7:5, 7:6 (9:7), 7:6 (7:3).

В четвертьфинале Миллмэн сыграет с шестой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

В других матчах 1/4 финала US Open сыграют:

Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Доминик Тим (Австрия, 9);

Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина, 3) – Джон Изнер (США, 11);

Марин Чилич (Хорватия, 7) – Кеи Нишикори (Япония, 19).