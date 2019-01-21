Ольга Морозова: "Медведев готов преподнести сюрприз в матче с Джоковичем"

Финалистка турниров "Большого шлема" Ольга Морозова отметила, что верит в успех российского теннисиста Даниила Медведева, который в четвертом круге сыграет с Новаком Джоковичем.

- Сейчас такой момент, когда суперзвезды, в том числе и Новак Джокович, понимают, что надо держать ухо востро и не допускать много ошибок, - приводит "РИА Новости" слова Морозовой. - Медведев, как и Стефанос Циципас, относится к плеяде тех новых теннисистов, которые могут преподнести любые сюрпризы. Он действительно готов преподнести сюрприз.

Медведев досконально изучил Джоковича. Самое важное для Даниила в предстоящей встрече – хорошо подавать. Очень важен будет розыгрыш первого мяча сразу после подачи. При этом возможности на приеме у Даниила тоже будут, он знает статистику выполнения подачи Джоковичем и подготовился.