Новак Джоковоич: "Моя подача работает просто отлично"

Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что доволен своей игрой в матче второго круга Уимблдона против аргентинца Орасио Себальоса (6:1, 6:2, 6:3).

- Я очень доволен той игрой, которую продемонстрировал. Думаю, моя подача работает просто отлично, - приводит официальный сайт АТР слова Джоковича. - Минимум 10 эйсов в травяных матчах позволяют мне немного расслабиться в других компонентах игры.

В следующем круге серб сыграет против британца Кайла Эдмунда, который ранее также в трех сетах был сильнее американца Брэдли Клана (6:4, 7:6, 6:2). Матч Джоковича и Эдмунда состоится 7 июля.