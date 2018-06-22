Новак Джокович: "Я не буду одним из фаворитов "Уимблдона"

Серб Новак Джокович не считает себя одним из фаворитов "Уимблдона" – турнир пройдет со 2 по 15 июля. По его мнению, главным претендентом на победу будет швейцарец Роджер Федерер.

– Я не буду одним из фаворитов "Уимблдона", – цитирует AFP Джоковича. – Определенно, абсолютным фаворитом является Федерер. Возможно, Надаль способен составить ему конкуренцию. Он один из кандидатов на победу.

Надеюсь, что у меня будет получаться хорошая игра. Также хочу поддержать Маррэя, который тоже испытывал проблемы со здоровьем. Мы упали в рейтинге, но можем хорошо выступить.