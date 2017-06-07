Новак Джокович: "Я даже близко не показываю свою лучшую игру, Тим заслужил победу"

Сербский теннисист Новак Джокович после поражения от австрийца Доминика Тима (6:7 (5:7), 3:6, 0:6) в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции отметил, что его соперник заслужил победу. Он также добавил, что даже близко не показывает свою лучшую игру.

В полуфинале Тим встретится с испанцем Рафаэлем Надалем.

– У меня ничего не получалось, а у Тима, наоборот, все шло как надо, – приводит Reuters слова Джоковича. – Он заслужил победу, он точно был лучшим игроком сегодня. Он сильно осложнил игру своим тяжелым вращением и быстрым передвижением по корту.

Это просто не мой день. Очень жаль покидать Roland Garros так, как это сделал я. На самом деле я даже близко не показываю свою лучшую игру.