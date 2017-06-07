Новак Джокович: "Возьму ли паузу? Посмотрим после Roland Garros"

Серб Новак Джокович не исключил, что может взять паузу после Roland Garros-2017. В четвертьфинале турнира он проиграл Доминику Тиму со счетом 6:7 (5:7), 3:6, 0:6.

– Могу ли взять паузу? Посмотрим. Это непростое решение, – цитирует AFP Джоковича. – Я оценю свое состояние после Roland Garros и решу, что делать. Поверьте, я думал о многих вещах, особенно в последние два месяца. Просто стараюсь наладить свою форму. В моей команде произошли большие перемены. Мне нравится работать с Андре Агасси и моими новыми тренерами.