Новак Джокович: "Вавринка был лучше в финале US Open"

Серб Новак Джокович после финального матча US Open со швейцарцем Стэном Вавринкой (7:6 (7:1), 4:6, 5:7, 3:6) отдал должное сопернику. По его словам, спортсмен из Швейцарии был сильнее психологически.

– Играя на таком уровне, после семи-восьми месяцев сезона, естественно, свежести не хватает, – приводит BBC слова Джоковича. – Но в финале турнира "Большого шлема" ты выкладываешь полностью. Мы оба чувствовали это – матч был очень энергозатратным. Но соперник был лучше, сильнее психологически. Для меня эти две недели были фантастическими.