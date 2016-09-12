07:26 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Новак Джокович: "Вавринка был лучше в финале US Open"

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Серб Новак Джокович после финального матча US Open со швейцарцем Стэном Вавринкой (7:6 (7:1), 4:6, 5:7, 3:6) отдал должное сопернику. По его словам, спортсмен из Швейцарии был сильнее психологически.

– Играя на таком уровне, после семи-восьми месяцев сезона, естественно, свежести не хватает, – приводит BBC слова Джоковича. – Но в финале турнира "Большого шлема" ты выкладываешь полностью. Мы оба чувствовали это – матч был очень энергозатратным. Но соперник был лучше, сильнее психологически. Для меня эти две недели были фантастическими.

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