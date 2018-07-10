Новак Джокович: "У меня хорошие шансы на победу в матче с Нишикори"

Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что имеет неплохие шансы на победу в четвертьфинале Уимблдона с японцем Кеем Нишикори. В предыдущем круге турнира Джокович переиграл россиянина Карена Хачанова (6:4, 6:2, 6:2).

- У меня хорошие шансы на победу в матче с Нишикори. Я отлично сыграл на Queens Club и следом выдал четыре хороших матча на Уимблдоне, - приводит официальный сайт АТР слова Джоковича. - Я сохранил силы, проводя немного времени на площадке, и чувствую себя готовым психологически и физически. Следующие матчи будут все тяжелее и тяжелее. Я часто бывал в подобных ситуациях, поэтому не хочу заглядывать наперед. Сейчас все мои мысли лишь о матче с Нишикори.

Встреча Джоковича и Нишикори состоится 11 июля.