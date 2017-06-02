Новак Джокович: "Шварцман боролся очень хорошо"

Серб Новак Джокович отдал должное аргентинцу Диего Шварцману, которого он обыграл в третьем круге Roland Garros-2017. Победу он одержал только в пяти сетах – 5:7, 6:3, 3:6, 6:1, 6:1.

– Шварцман заслужил аплодисменты, он боролся очень хорошо, – цитирует AFP Джоковича. – Я же играл так, как ожидал от себя. Понимал, что нужно сохранять спокойствие, думал о том, чтобы диктовать свои условия. Поначалу совершал много ошибок, рисковал. Погодные условия были благоприятными для игры Шварцмана. Надеюсь, в следующем матче сыграю лучше. Иногда нужно столкнуться с трудностями, чтобы прогрессировать.