Новак Джокович: "Шараповой нужно набраться терпения"

Теннисист Новак Джокович отметил, что россиянке Марии Шараповой необходимо какое-то время, чтобы вернуться на прежние позиции. Серб выразил сожаление, что спортсменка, отбывшая 15-месячную дисквалификацию за мельдоний, не получила wild card на Roland Garros.

- Наверное, для нее это неприятная новость, - приводит AP слова Джоковича. - Но так сложились обстоятельства, что на каких-то турнирах она будет получать wild card, на каких-то нет. К сожалению, на Roland Garros, который имеет для Шараповой большое значение, она получила отказ. Ей предстоит пройти тяжелый путь и после такого долгого отсутствия проявить терпение. Нужно какое-то время, чтобы восстановить свой рейтинг и вернуться на прежний уровень.