Новак Джокович поддержал Уильямс: "Судья не должен был доводить Серену до предела"

Серб Новак Джокович, выигравший US Open, выразил сожаление по поводу инцидента с участием Серены Уильямс, которая в финале уступила японке Наоми Осаке. Американка устроила истерику во время игры, получила несколько предупреждений от судьи, которого обозвала лжецом и вором. За это она получила штраф в виде лишения гейма.

– Возможно, рефери не должен был доводить Серену до предела, особенно в финале турнира "Большого шлема", – цитирует AFP Джоковича. – Это изменило ход игры в неподходящий момент. Все-таки мужчины и женщины по-разному себя ведут в отдельных ситуациях. Трудно обобщать. Я Серену люблю. Сочувствую ей. Она вдохновляет людей.