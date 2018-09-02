Новак Джокович: "Одна из лучших моих игр в сезоне"

Серб Новак Джокович остался доволен победой над Ришаром Гаске в третьем круге US Open. Он победил француза со счетом 6:2, 6:3, 6:3.

– Это был лучший матч на турнире, без сомнений, – цитирует официальный сайт АТР Джоковича. – Одно из лучших моих выступлений в сезоне. Это случилось вовремя, потому что Гаске – хитрый игрок, который имеет большой опыт. Я с ним хорошо знаком. Он показал очень хорошую игру. Но и я доволен тем, как выступил с самого начала.

Следующий мой соперник Жоау Соуза. Он заслужил выход в четвертый круг. Ему терять нечего, он настоящий боец, который не отдает ни одного очка и заставляет трудиться по-настоящему. Понимаю, что буду фаворитом, но постараюсь прибавить в игре.