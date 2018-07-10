Новак Джокович об игре с Хачановым: "Я очень доволен тем, как провел матч"

Серб Новак Джокович заявил, что доволен своей игрой в матче четвертого круга Уимблдона с россиянином Кареном Хачановым (6:4, 6:2, 6:2).

- Я очень доволен тем, как провел матч, - приводит официальный сайт АТР слова Джоковича. - Я сумел одержать победу в трех сетах над игроком в хорошей форме. Мне понравилось, как я провел второй и третий сеты. Я точно подавал, выигрывал свои мячи. В целом мне все удалось в таких сложных условиях.

В следующем раунде Джокович сыграет против японца Кеи Нишикори.