Новак Джокович: "Не собираюсь останавливаться на достигнутом"

Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что хочет пройти как можно дальше в текущем розыгрыше Roland Garros. Сегодня 31-летний спортсмен обыграл в четвертом круге турнира испанца Фернандо Вердаско со счетом 6:3, 6:4, 6:2.

– Учитывая все обстоятельства за последние 15 месяцев, то, что я добрался до четвертьфинала Roland Garros, является большим достижением, – приводит слова Джоковича BBC. – Я всегда набираю форму для того, чтобы достичь своего пика на этом турнире. Надеюсь, буду играть еще лучше. Не хочу останавливаться на достигнутом.

В 1/4 финала Roland Garros Джокович встретится с итальянцем Марко Чеккинато.