22:50 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Новак Джокович: "На матч Монфиса я бы купил билет"

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Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о предстоящем полуфинале US Open с французом Гаэлем Монфисом. Стоит отметить, что Джокович провел на турнире лишь два полных поединка. Иржи Веселы во втором круге вовсе не вышел на корт, Михаил Южный в третьем снялся после шести геймов, Жо-Вилфрид Цонга в четвертьфинале боролся два сета, но и его постигла та же участь – уступая 3:6, 2:6, француз отказался от продолжения борьбы из-за травмы колена.

– Мне нравится следить за тем, как играет Монфис, – приводит слова Джоковича официальный сайт АТР. – Он харизматичен, играет весело и с улыбкой. На матч Монфиса я бы купил билет. Что же до нашего матча, то меня ждет трудный поединок, так как Гаэль не проиграл на турнире ни одного сета.

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