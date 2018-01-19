Новак Джокович: "На Australian Open к спортсменам относятся, как к животным в клетке"

Серб Новак Джокович пожаловался на сильную жару на корте во время проведения Australian Open в Мельбурне. Теннисист отметил, что организаторы жертвуют здоровьем спортсменов в пользу заработка.

– Нужно принимать во внимание здоровье игроков, но, очевидно, это вторично в современном мире, в индустрии спорта, частью которой мы являемся, – цитирует sportklub.rs Джоковича. – Главное, что билеты покупаются, зарабатываются деньги, исполняются запросы телевидения, и только на четвертом или пятом месте – мнение теннисистов. К нам относятся, как к животным в клетке.

Я не хочу показаться неблагодарным, напротив, я чрезвычайно благодарен за прекрасную жизнь, которую предоставил мне теннис, я финансово обеспечен, и мне выпала честь быть в спорте, который я люблю, но опять же, я имею некоторые права, занимаю определенную позицию в обществе. В такие дни можно выделить некоторые вещи, которые, как мы считаем, не верны.

Вчера во втором круге Australian Open Джокович в четырех сетах обыграл француза Гаэля Монфиса – 4:6, 6:3, 6:1, 6:3.​