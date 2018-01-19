Новак Джокович: "На Australian Open к спортсменам относятся, как к животным в клетке"

Серб Новак Джокович пожаловался на сильную жару на корте во время проведения Australian Open в Мельбурне. Теннисист отметил, что организаторы жертвуют здоровьем спортсменов в пользу заработка.
– Нужно принимать во внимание здоровье игроков, но, очевидно, это вторично в современном мире, в индустрии спорта, частью которой мы являемся, – цитирует sportklub.rs Джоковича. – Главное, что билеты покупаются, зарабатываются деньги, исполняются запросы телевидения, и только на четвертом или пятом месте – мнение теннисистов. К нам относятся, как к животным в клетке.
Я не хочу показаться неблагодарным, напротив, я чрезвычайно благодарен за прекрасную жизнь, которую предоставил мне теннис, я финансово обеспечен, и мне выпала честь быть в спорте, который я люблю, но опять же, я имею некоторые права, занимаю определенную позицию в обществе. В такие дни можно выделить некоторые вещи, которые, как мы считаем, не верны.
Вчера во втором круге Australian Open Джокович в четырех сетах обыграл француза Гаэля Монфиса – 4:6, 6:3, 6:1, 6:3.
newyorker
Ноле становится рупором обиженных - надо ему возглавить профсоюз. Тут комментаторы рассказали, что на днях он призвал теннисистов бороться за отъём денег у организаторов Большого Шлема. На самом деле, в призовой фонд идёт около 15 процентов выручаемых денег, Ноле привёл в пример NBA, где на зарплаты баскетболистов по договору с лигой идёт 50 процентов. Так что вся его политическая карьера впереди.
18:25
MASSARO TYT. MASSARO TAM.......
За бабло надо...Я за свои 110 в -40 ябащу и нечего..
16:18
Bache Gabrielsen
Правильно, Новак. Даже афрофранцузу Монфису было нестерпимо жарко во время вашей игры. А каково было славянину ? :)
15:38