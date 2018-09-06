Новак Джокович: "Миллмэн дал мне бой"

Сербский теннисист Новак Джокович - о победе над австралийцем Джоном Миллмэном (6:3, 6:4, 6:4) в 1/4 финала US Open.

- Мне было очень непросто. Мы играли почти три часа. Сейчас уже полночь. Нужно отдать должное Джону, он дал мне серьезный бой, - цитирует серба thepeninsulaqatar.com. - Нам обоим было тяжело. Я сменил много футболок во время матча. Я пытался терпеть и найти возможность выиграть матч. Погодные условия были сложными, но они были одинаковыми для нас обоих.

В полуфинале Джокович сыграет с японцем Кеи Нишикори.