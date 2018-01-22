Новак Джокович: "Хен заслужил победу, без вопросов. Он был как стена"

Серб Новак Джокович после поражения от корейца Чон Хена в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии отметил, что соперник заслужил эту победу. Он также добавил, что в конце первого сета почувствовал боль в локте, и ему пришлось терпеть до конца матча.

– Поздравляю Хена и его команду. Потрясающее выступление. Сегодня на корте он был сильнее. Он заслужил победу, без вопросов, – приводит пресс-служба турнира слова Джоковича. – Когда он оказывался в трудном положении, он выполнял невероятные удары, в том числе обводящие. Он был как стена. Это впечатляет.

Я благодарен за то, что у меня есть возможность играть. Я вообще не знал, буду ли выступать здесь, но провел четыре матча. Это отличный турнир, и я расстроен из-за того, что вынужден его покинуть.

Состояние не очень хорошее. В концовке первого сета боль в локте усилилась, и пришлось терпеть это до конца матча. Я не знаю, что буду делать с этим.