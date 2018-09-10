Новак Джокович: "Это было похоже на матч Сербия - Аргентина"

Сербский теннисист Новак Джокович поделился впечатлениями после победы в финале US Open. Он обыграл аргентинца Хуана Мартина Дель Потро - 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.

- Что помогло мне победить? Поддержка любимой жены и детей, в трудные моменты. После операции я понял, через что прошел Хуан. Я сделал все, чтобы сейчас быть здесь, - сказал серб в послематчевом интервью. После этой победы он сравнялся с Питом Сампрасом по количеству выигранных турниров "Большого шлема". - Пит, я тебя люблю, ты мой кумир. Скоро увидимся. Жаль, что тебя сейчас нет здесь. Хотел бы поздравить Дель Потро за то, что он вернулся после травм и боролся за победу. Болельщики? Это было похоже на футбольный матч Сербия - Аргентина. Это была великолепная атмосфера, отличная поддержка, но с уважением к сопернику.

Новак Джокович выиграл US Open в третий раз. Это его 14-й титул "Большого шлема".

Все о теннисе – здесь