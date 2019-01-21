Нишикори в пятичасовом матче обыграл Карреньо Бусту и пробился в четвертьфинал Australian Open

Японский теннисист Кеи Нишикори обыграл испанца Пабло Карреньо Бусту (6:7, 4:6, 7:6, 6:4, 7:6) в 1/8 финала Australian Open в мужском одиночном разряде. Матч продолжался пять часов и 11 минут.
В 1/4 финала японец сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия) - Даниил Медведев (Россия).
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 44 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Кеи Нишикори (Япония, 8) - Пабло Карреньо Буста (Испания, 23) - 6:7 (8:10), 4:6, 7:6 (7:4), 6:4, 7:6 (10:8)
Дополнительная информация
Загрузка...