Нишикори в пятичасовом матче обыграл Карреньо Бусту и пробился в четвертьфинал Australian Open

Японский теннисист Кеи Нишикори обыграл испанца Пабло Карреньо Бусту (6:7, 4:6, 7:6, 6:4, 7:6) в 1/8 финала Australian Open в мужском одиночном разряде. Матч продолжался пять часов и 11 минут.

В 1/4 финала японец сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия) - Даниил Медведев (Россия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Кеи Нишикори (Япония, 8) - Пабло Карреньо Буста (Испания, 23) - 6:7 (8:10), 4:6, 7:6 (7:4), 6:4, 7:6 (10:8)