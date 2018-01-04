Нишикори пропустит Australian Open

22-я ракетка мира японец Кеи Нишикори снялся с Australian Open. Ранее он принял решение не выступать на турнире в Брисбене. Как отметил сам спортсмен, он пока не готов выступать.

- С большим сожалением вынужден сообщить, что пропущу Australian Open, – написал на своем официальном сайте Нишикори. - Это мой любимый Шлем, можно сказать мой домашний Шлем. На этом турнире невероятно заботятся об игроках и их командах. Мне больно осознавать, что я не сыграю здесь в этом году. Мое восстановление проходит хорошо, однако я не готов на 100 процентов, чтобы вернуться и сыграть пятисетовый матч.

Напомним, что Нишикори свой последний матч провел в августе прошлого года, когда проиграл во втором круге турнира в Монреале Гаэлю Монфису. После этого японец завершил сезон досрочно, чтобы восстановить травмированное запястье.