Нишикори победил Стаховского во втором круге Уимблдона

Японец Кеи Нишикори в пяти сетах одолел украинца Сергея Стаховского во втором круге Уимблдона. Его следующим соперником станет испанец Роберто Баутиста Агут.

Хозяин корта Альяж Бедене в четырех партиях обыграл боснийца Дамира Джумхура и теперь встретится с Жилем Мюллером из Люксембурга.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Нишикори (Япония, 9) – Стаховский (Украина, Q) – 6:4, 6:7 (7:9), 6:1, 7:6 (8:6)

Бедене (Великобритания) – Джумхур (Босния и Герцеговина) – 6:3, 3:6, 6:3, 6:3