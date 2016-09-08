01:07 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Нишикори победил Маррэя и вышел в полуфинал US Open

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Японец Кеи Нишикори нанес поражение британцу Энди Маррэю в четвертьфинальном матче US Open в пяти сетах – 1:6, 6:4, 4:6, 6:1, 7:5. Встреча продолжалась 4 часа 3 минуты. За выход в финал теннисист из Японии поспорит с победителем пары Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) - Стэн Вавринка (Швейцария).

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 46 303 400 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Нишикори (Япония, 6) - Маррэй (Великобритания, 2) - 1:6, 6:4, 4:6, 6:1, 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Florida9

Японские шедевры и британский статист. Победа японца была великолепна ! Матч жизни для Нишикори !

01:19

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