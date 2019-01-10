Нишикори перед Australian Open встретился с Кейсуке Хондой

Японский теннисист Кеи Нишикори встретился в Австралии с бывшим полузащитником ЦСКА, соотечественником Кейсуке Хондой. Нишикори готовится к старту Australian Open, Хонда с 2018 года играет в составе "Мельбурн Виктори".
"Всегда интересно поделиться мыслями о разных видах спорта", - написал Нишикори в Твиттере.
Хонда защищал цвета ЦСКА с 2010 по 2013 год.
Always interesting to exchange thoughts about different sports. pic.twitter.com/HXNARPWoMU– Kei Nishikori (@keinishikori) 10 января 2019 г.
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