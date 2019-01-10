Нишикори перед Australian Open встретился с Кейсуке Хондой

Японский теннисист Кеи Нишикори встретился в Австралии с бывшим полузащитником ЦСКА, соотечественником Кейсуке Хондой. Нишикори готовится к старту Australian Open, Хонда с 2018 года играет в составе "Мельбурн Виктори".

"Всегда интересно поделиться мыслями о разных видах спорта", - написал Нишикори в Твиттере.

Хонда защищал цвета ЦСКА с 2010 по 2013 год.