Нишикори и Федерер одержали победы в первом круге US Open

Швейцарец Роджер Федерер вышел во второй круг турнира "Большого шлема" US Open. В трех сетах он переиграл японца Йошихито Нишиока.

Также во второй круг вышли японец Кеи Нишикори, австралиец Ник Киргиос, француз Бенуа Пэр и американец Фрэнсис Тиафо.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 53 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Роджер Федерер (Швейцария) – Йошихито Нишиока (Япония) – 6:2, 6:2, 6:4

Кеи Нишикори (Япония) – Максимилиан Мартерер (Германия) – 6:2, 6:2, 6:3

Ник Киргиос (Австралия) – Раду Албот (Молдавия) – 7:5, 2:6, 6:4, 6:2

Алекс Де Минаур (Австралия) – Таро Даниэль (Япония) – 6:0, 6:1, 6:2

Бенуа Пэр (Франция) – Деннис Новак (Австрия) – 7:6 (8:6), 3:6, 7:5, 7:6 (7:5)

Фрэнсис Тиафо (США) – Адриан Маннарино (Франция) – 6:1, 6:4, 4:6, 6:4

Пьер-Юге Эрбер (Франция) – Юки Бхамбри (Индия) – 6:3, 7:6 (7:3), 7:5